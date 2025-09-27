پخش زنده
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش از مقدمات راهاندازی پرواز مستقیم کیش به دوشنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علی حسنلو گفت: سفر اخیر به تاجیکستان و حضور در نمایشگاه گردشگری دوشنبه با هدف معرفی ظرفیتهای جزیره کیش و آغاز مذاکرات برای راهاندازی پرواز مستقیم انجام شد.
او افزود: پس از اولین پرواز پیش از نوروز ۱۴۰۴ با هدف معرفی کیش و برگزاری جشنواره تبلیغاتی در شهر دوشنبه مذاکرات مستمری با مسئولان تاجیکستانی انجام شد تا شبهای کیش در این کشور برگزار شود که به دلیل شرایط در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بخشی از برنامهها به تعویق افتاد.
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، افزود: برنامهریزی اصلی برای حضور در زمان اوج جشنواره تابستانی بود و با همین هدف کیش در نمایشگاه گردشگری تاجیکستان شرکت کرد.
حسنلو گفت: هدف از این حضور استفاده از ظرفیت بازار گردشگری تاجیکستان بود که سالانه بیش از ۸۰۰ هزار گردشگر به خارج اعزام میکند و بیشتر به کشورهای همسایه از جمله امارات و ترکیه سفر میکنند.
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: با توجه به این ظرفیت، با حضور منسجم به همراه فعالان گردشگری بخش خصوصی در نمایشگاه، نسبت به برگزاری برنامههای فرهنگی در خیابانها و پارکهای پررفتوآمد دوشنبه اقدام شد.
حسنلو گفت: همزمان در تعامل تجاری مستقیم و نشستها بین فعالان بخش خصوصی ایران و تاجیکستان برگزار شد و مذاکراتی با مسئولان گردشگری، فرودگاه و هواپیمایی تاجیکستان انجام شد.
او خاطرنشان کرد: مقدمات راهاندازی پرواز مستقیم کیش به دوشنبه بررسی شد و چند شرکت هواپیمایی تاجیکستانی برای برقراری پرواز اعلام آمادگی کردند.
علی حسنلو افزود: درخواست مجوز پروازهای برنامهریزیشده و پایدار در حال انجام مراحل اداری در تاجیکستان است و پس از نهایی شدن، در سال ۱۴۰۴ پرواز مستقیم برقرار خواهد شد تا گردشگران ایرانی و تاجیکستانی از آن استفاده کنند.
او افزود: تبادل نیروی کار، دانشجو و آموزش نیروی کار حرفهای نیز در نشست های دوطرف مطرح شد.
حسنلو خاطرنشان کرد: تاجیکستانی ها به دلیل زبان فارسی و آشنایی با زبانهای روسی و انگلیسی ظرفیت بالایی برای همکاری دارند و این امکان وجود دارد که با استفاده از توان متخصصان ایرانی به ارتقای صنعت گردشگری منطقه کمک کنند.
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، افزود: آبان امسال نتایج گفتگوها اجرایی شده و علاوه بر آغاز پرواز مستقیم، شاهد ورود تورهای گردشگران تاجیک به جزیره کیش باشیم.