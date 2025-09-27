عمران زاده گفت: انگار آقای اکرمی ناراحت بود که ما گل نخوردیم! پارسال که بازی برده ما را مقابل شمس آذر، با یک پنالتی ناحق از ما گرفت، امروز هم طوری سوت زد که تمرکز تیم ما را به هم ریخت.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حنیف عمران زاده، مربی تیم فوتبال چادرملو اردکان به دلیل شکستگی پای سعید اخباری، سرمربی تیم پس از دیدار با پیکان در نشست خبری حاضر شد و گفت: چمن خیلی نرم بود و بازیکنان ما و حریف مدام سر می‌خوردند. درباره داور هم باید بگویم انگار آقای اکرمی ناراحت بود که ما گل نخوردیم! پارسال که بازی برده ما را مقابل شمس آذر، با یک پنالتی ناحق از ما گرفت، امروز هم طوری سوت زد که تمرکز تیم ما را به هم زد. در بازی تعویض اجباری داشتیم و تمرکز ما به هم ریخت ولی با وجود ۱۰ نفره شدن موقعیت چندانی به حریف ندادیم.

وی افزود: در بازی هفته قبل ۶ دقیقه وقت اضافه گرفته شد، اما برای بازی امروز ما که یکبار داور برای دیدن کمک داور ویدئویی رفت، ۱۰ دقیقه وقت تلف شده محاسبه کردند. فوتبال بازی کردن ما در هفته‌های ابتدایی پرگل‌تر بود و اکنون تیم‌ها محتاط‌تر شده‌اند و زمان می‌برد تا جوانان خودشان را نشان بدهند. امسال لیگ ما خیلی به جوانان بها داده و امیدوارم جوانان قدر این فرصت را بدانند.

عمران زاده درباره اینکه از مساوی راضی بودید؟ گفت: ما برای مساوی نیامده بودیم و برای برد بازی کردیم و برخی اوقات مجبوریم بازی را حفظ کنیم، اما تیمی نیستیم که برای مساوی بازی کنیم. در هیچ بازی به هیچ وجه برای تساوی بازی نکردیم. جدول را از هفته دهم باید نگاه کرد تیم خوبی هستیم و هدف مان این است که از فصل گذشته رتبه بهتری داشته باشیم. ما چند بازیکن جوان داریم. طاها، مشهدی، صفری و ایلیا جوانانی بودند که در تیم ما بازی کردند و سرمربی ما ترسو نیست. هر بازیکنی که در تمرینات خوب باشد، استفاده می‌کند.

مربی تیم چادرملو اردکان افزود: در زمان قدیم تیم‌ها همیشه در رختکن برنده بودند، اما الان این خبر‌ها نیست آن مربوط به زمان ما و حتی قبل ترش بود که تیم‌های بزرگ در رختکن برنده بودند. خودم حسودی می‌کنم که کاش زمان ما مربیان بهتری مثل الان داشتیم.