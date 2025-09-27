به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سال تحصیلی جدید موسسه آموزش عالی امام صادق (ع) به عنوان مرکز تخصصی علم کلام که به همت آیت الله سبحانی تاسیس شده است امروز با حضور اساتید و طلاب برگزار شد.

آیت الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید در این مراسم گفت: ایجاد مرکز تخصصی کلام ضرورت زمان بود و این مرکز تخصصی در برابر حرکت‌های الحادی ایجاد شد تا طلاب تربیت شده در برابر آنان از اسلام و اصول دینی دفاع کنند.

این مرجع تقلید افزود: باید آینده نگر باشیم و برنامه ریزی برای آینده داشته باشیم و امروز خوشبختانه برای محققان و پژوهشگران کلام و تفسیر در حوزه آینده نگری شده است و با آینده نگری مبلغانی برای داخل و خارج تربیت شده است.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور هم گفت: روش حکمت و دانایی و شناخت ویژگی‌های زمانه از شروط لازم برای پاسخگویی به نیاز‌های جامعه است که خوشبختانه در مرکز تخصصی علم کلام به وجود آمده است.

آیت الله علیرضا اعرافی با اشاره به اینکه راه‌های سخت و دشواری پیش روی طلاب حوزه است و آینده‌های سختی پیش روی ما قرار دارد گفت: طلاب جوان باید آتش به اختیار، وظیفه ارشاد جامعه بشری را انجام دهند و آمادگی را برای ورود به عرصه‌های بزرگ را در خود فراهم کنند.

مدیر حوزه‌های علمیه به اهمیت هوش مصنوعی اشاره کرد و افزود: هوش مصنوعی دیگر ابزار و تکنیک نیست بلکه توسعه دهنده دانش و نفوذ کننده در اعماق دانش است و ما نباید عقب بمانیم و علوم اسلامی با هوش مصنوعی ارتباطی در ابعاد مختلف دارد که باید به آن توجه کرد.

وی تاکید کرد: باید برنامه پنج ساله قوی به عنوان برنامه دوم حوزه در این مرکز تدوین شود و این مرکز به صورت مجتمع وسیعتر و بزرگتری در بیاید و مباحث اخلاقی هم در آن گنجانده شود.

آیت الله اعرافی تصریح کرد: مرز‌های علم کلام باید رشد یابد و حوزه قم باید در ارتباط با سایر ادیان اقدام کند و پاسخ شبهات را دریابد و اندیشه‌های اهل بیت را عرضه کند و برای این کار باید اندیشمندان و پژوهشگران تربیت شوند.

همچنین در این مراسم پنج نفر از طلاب به دست آیت الله سبحانی مفتخر به پوشیدن لباس روحانیت شدند.

رونمایی از نسخه جدید نرم افزار جامع مجموعه آثار آیت الله جعفر سبحانی و منشورات موسسه امام صادق در ۵۵۸ جلد و تجلیل از دانش پژوهان برتر از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.