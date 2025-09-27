دادستان آمل از کشف یک کارگاه تولید و دپوی چوب‌های جنگلی در این شهرستان و توقیف ۴۰ تن چوب ممنوع‌القطع راش و توسکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستان عمومی و انقلاب آمل از کشف یک کارگاه تولید و دپوی چوب جنگلی در این شهرستان خبر داد.

حاتمی با بیان اینکه در این عملیات، ۴۰ تن چوب ممنوع‌القطع از نوع راش و توسکا کشف و ضبط شد، گفت: تاکنون ۶ نفر از عوامل قطع و قاچاق درختان جنگلی بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی همچنین افزود: ۲ نفر از عوامل اصلی و مالک کارگاه همچنان متواری هستند و جست‌وجو برای دستگیری آنان ادامه دارد.

دادستان آمل با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با متخلفان منابع طبیعی گفت: تمامی لوازم کارگاهی، خودروها و چوب‌های قاچاق به دستور دادستانی به منابع طبیعی شهرستان آمل منتقل شده است.