پیروزی تیم فوتبال نابینایان ایران مقابل هند
تیم ملی فوتبال نابینایان کشورمان در سومین دیدار خود از مسابقات جام ملتهای جهانی، هند را شکست داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی فوتبال نابینایان ایران در سومین دیدار خود از مسابقات جام ملتهای جهانی هند، با نتیجه ۳ بر ۰ میزبان رقابتها را شکست داد.
گلهای ایران در این دیدار را مرتضی کریمی، صادق رحیمی و محمدامین رحیمزاده به ثمر رساندند.
در کنار گلزنان، رضا صدری، بازیکن ۲۰ ساله تیم ملی نیز با بازی جسورانه و تحسینبرانگیز خود، نقش مهمی در مسابقه ایفا کرد و تحسین کادر فنی و تماشاگران را برانگیخت.
با این پیروزی، تیم ملی کشورمان با ۷ امتیاز در جدول ردهبندی قرار گرفت و از نظر امتیاز با تیم انگلیس برابر شد.
تیم ایران فردا در دیداری حساس به مصاف کره جنوبی میرود و پسفردا نیز مقابل ایتالیا صفآرایی خواهد کرد.
تیم ملی با عملکردی منسجم، روحیهای بالا و انگیزهای قوی، یکی از جدیترین مدعیان قهرمانی در این دوره از رقابتها است.