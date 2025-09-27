به گزارش خبرگزاری صداو سیما مراسم اعطای «نشان سبز هتل‌های ایران» برای نخستین بار در تاریخ صنعت گردشگری کشور هم‌زمان با بزرگداشت روز جهانی گردشگری برگزار شد.

این مراسم با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، انوشیروان محسنی‌بندپی معاون گردشگری کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سفیر عربستان سعودی، جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه هتل‌داران ایران و حرمت‌الله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، رنگ و بویی ملی و بین‌المللی گرفت.

در این آیین، «نشان سبز» که به‌عنوان عالی‌ترین نشان زیست‌محیطی در حوزه هتلداری تعریف شده است، به دوازده هتل کشور تعلق گرفت؛ از هتل آراز نوشهر و هتل آریا باستان کیش گرفته تا هتل باغ امیرکبیر اراک، هتل بزرگ آهوان چابکسر و هتل پارسیان آزادی تهران. همچنین هتل پارسیان قلعه‌گنج کرمان با معماری کپری، هتل پارسیان کوثر اصفهان، هتل سنتی داد یزد و هتل قصر طلایی مشهد در کنار هتل میزبان بابلسر، هتل نوین‌پلاس مشهد و هتل همای احمدآباد مشهد از دیگر مراکز اقامتی بودند که به دلیل رعایت شاخص‌های محیط‌زیستی، ارتقای کیفیت خدمات و انطباق با استاندارد‌های جهانی موفق به دریافت این نشان ارزشمند شدند.