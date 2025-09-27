همزمان با هفته دفاع مقدس و به مناسبت روز سرباز، جشنواره‌ای ویژه با هدف بزرگداشت جایگاه سربازان و تجلیل از سربازان نمونه سپاه خوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در این جشنواره، مسئولان و فرماندهان سپاه خوی ضمن ارج نهادن به ایثار و فداکاری سربازان، نقش آنان را در صیانت از امنیت و اقتدار کشور برجسته کردند. سردار مصطفی آقایی، فرمانده سپاه خوی، در سخنانی با تقدیر از تلاش سربازان گفت: «سربازان ستون استواری هستند که امنیت و آرامش جامعه مرهون حضور و فداکاری آنان است. شما با رعایت ارزش‌های دینی و انقلابی، نقشی بی‌بدیل در حفاظت از ملت و انقلاب ایفا می‌کنید.»

در ادامه جشنواره، از تعدادی از سربازان نمونه سپاه خوی تجلیل شد و لوح تقدیر و هدایایی به آنان اهدا گردید. این مراسم با حضور جمعی از خانواده شهدا، فرماندهان و سربازان برگزار شد و یاد و خاطره تمامی شهدای خدمت سربازی، به ویژه شهید موسوی که در جنگ دوازده روزه اخیر و در جریان حمله هوایی دشمن به شهادت رسیده بود، گرامی داشته شد.

برگزاری این جشنواره، فرصتی برای تجلیل از تلاش و فداکاری سربازان، ارتقای روحیه خدمتگزاری و یادآوری جایگاه ارزشمند آنان در پاسداری از انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی بود.