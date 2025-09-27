آغاز رزمایش رهروان شهدا در میاندوآب
رزمایش معنوی رهروان شهدا با حضور جمعی از مسئولان شهرستان در میاندوآب آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛در این رزمایش، سرهنگ پاسدار پیری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میاندوآب ضمن بیان اهداف این حرکت فرهنگی و انقلابی گفت: رزمایش رهروان شهدا با هدف دیدار با خانوادههای معظم شهدا، تکریم مقام شامخ آنان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان برگزار میشود.
وی افزود: خانوادههای شهدا یادگاران حقیقی دفاع مقدس و سرمایههای ارزشمند انقلاب اسلامی هستند که تکریم آنان وظیفه همگانی است.
سرهنگ پاسدار پیری تصریح کرد: در این رزمایش مادران و همسران شهدا مورد ویزیت رایگان پزشکان قرار خواهند گرفت.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان میاندوآب گفت: پزشکان ناحیه مقاومت بسیج شهرستان با حضور در منازل آنها وضعیت عمومی آنان را چک خواهند کرد