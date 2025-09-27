نجات خانواده خرس گرفتار از استخر پلیمری در سراب
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سراب از نجات یک خرس قهوهای به همراه سه تولهاش از استخر پلیمری در روستای آغمیون این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،حبیب محب علیپور گفت:یک خرس قهوهای به همراه سه تولهاش در استخر پلیمری روستای آغمیون گرفتار شد که محیطبانان در محل حاضر شدند و عملیات نجات را آغاز کردند.
وی افزود:ابتدا نردبانی در استخر تعبیه شد تا مسیر خروج حیوانات فراهم شود، اما این اقدام نتیجهای نداشت. پس از هماهنگی با معاونت محترم محیط طبیعی اداره کل، خرس مادر بیهوش و با کمک ماموران از استخر بیرون آورده شد. سپس محیطبانان با ورود به استخر و هدایت تولهها، موفق به رهایی آنها شدند. خرس مادر پس از به هوش آمدن کامل در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد و تولهها نیز با همراهی ماموران به او پیوستند. این عملیات که بیش از ۶ ساعت به طول انجامید در نهایت با موفقیت به پایان رسید.