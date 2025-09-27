به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حبیب محب علی‌پور گفت:یک خرس قهوه‌ای به همراه سه توله‌اش در استخر پلیمری روستای آغمیون گرفتار شد که محیط‌بانان در محل حاضر شدند و عملیات نجات را آغاز کردند.

وی افزود:ابتدا نردبانی در استخر تعبیه شد تا مسیر خروج حیوانات فراهم شود، اما این اقدام نتیجه‌ای نداشت. پس از هماهنگی با معاونت محترم محیط طبیعی اداره کل، خرس مادر بیهوش و با کمک ماموران از استخر بیرون آورده شد. سپس محیط‌بانان با ورود به استخر و هدایت توله‌ها، موفق به رهایی آنها شدند. خرس مادر پس از به‌ هوش آمدن کامل در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد و توله‌ها نیز با همراهی ماموران به او پیوستند. این عملیات که بیش از ۶ ساعت به طول انجامید در نهایت با موفقیت به پایان رسید.