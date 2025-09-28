پخش زنده
امروز: -
با تلاش ماموران پلیس ۵۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز در شهرک صنعتی و منازل مسکونی دامغان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فرمانده انتظامی استان سمنان گفت : کارکنان انتظامی شهرستان دامغان با اشرافیت اطلاعاتی، پی بردند چند نفر به صورت غیرمجاز اقدام به استفاده از دستگاههای استخراج ارز دیجیتال در شهرک صنعتی و منزل مسکونی داخل شهر، کردهاند.
سردار سیدموسی حسینی افزود: ماموران پلیس آگاهی دامغان با هماهنگی قضایی، در قالب چند تیم به محلهای موردنظر اعزام شدند و در بازرسی آن ۵۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز را کشف کردند.
سردار حسینی از دستگیری ۲ متهم در این راستا خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش دستگاههای کشف شده را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند.