با کمک خیران ۵۵۳ بسته تحصیلی شامل کیف، کفش و نوشت‌افزار به فرزندان زندانیان نیازمند استان سمنان اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، امید کهربایی، مدیرکل زندان‌های استان، با اشاره به لزوم حمایت مؤثر از خانواده‌های زندانیان، گفت: به مناسبت بازگشایی مدارس، این بسته کامل تحصیلی به ارزش بیش از ۵ میلیارد ریال بین فرزندان زندانیان نیازمند توزیع شد.

کهربایی ، افزود: این اقدام با همکاری انجمن‌های حمایت از خانواده زندانیان ،کمک‌های خیران، حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و استفاده از ظرفیت‌های بنیاد برکتاجرا شده است.

وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح، کاهش آسیب‌های ناشی از محرومیت و ایجاد زمینه‌ای برای تحصیل عزتمندانه فرزندان زندانیان است که هیچ نقشی در شرایط فعلی خانواده خود ندارند و شایسته حمایت هستند.