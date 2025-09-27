برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس در میاندوآب
به مناسبت بازگشایی مدارس و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، نمایشگاه کتاب در مدرسه ماندگار میاندوآب افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛در این آیین، بهرام بهرامزاده مدیر مدرسه ماندگار با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان دانشآموزان گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه، آشنایی بیشتر نسل جوان با معارف دفاع مقدس، ارزشهای انقلاب اسلامی و تقویت روحیه علمی و فرهنگی در مدارس است.
همچنین امیر تیموری فرماندار میاندوآب با حضور در این نمایشگاه، ضمن بازدید از بخشهای مختلف آن، بر ضرورت گسترش فرهنگ مطالعه، انتقال مفاهیم ایثار و شهادت به نسل امروز و توجه به تقویت هویت ملی و دینی دانشآموزان تأکید کرد
این نمایشگاه به مدت ۵ روز جهت بازدید دانش آموزان علاقهمند از ساعت ۸ الی ۱۲ ظهر در محل مدرسه ماندگار دایر است.