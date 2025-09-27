پیگیری تمرینات تیم ملی جودو ناشنوایان برای حضور در المپیک ۲۰۲۵
ششمین مرحله اردوی تیم ملی جودو ناشنوایان برای حضور در بازیهای المپیک ۲۰۲۵ ژاپن، از امروز آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، محمدرضا لوئی مقدم سرمربی تیم ملی جودو ناشنوایان، ۹ ورزشکار را به اردوی تیم فراخواند تا از امروز (۵ مهر) ششمین مرحله تمریناتشان را برای شرکت در بازیهای المپیک ۲۰۲۵ آغاز کنند.
اسامی اردونشینان تیم ملی جودو ناشنوایان به این شرح است:
امیر محمد دفتری (استان تهران)
علی سلحشور گل خانی (استان خراسان رضوی)
مصطفی سفیدی (استان خراسان رضوی)
علی شیخ (استان خراسان رضوی)
محمد رسول صالحی (استان خراسان رضوی)
فرید عساکره (استان خوزستان)
مهرداد صیدی (استان کرمانشاه)
مسعود رستگار (استان کرمانشاه)
حسین الله کرمی (استان مرکزی)
محمد حسن مجلسی، محمد عبیری و علیرضا ساعتیان (مربیان) برای نظارت بر تمرینات جودوکاهای ناشنوا در کنار محمدرضا لوئی مقدم حضور خواهند داشت.
این ورزشکاران جمعه (۴ مهر) وارد محل اردو در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان شدند و قرار است تا ۱۸ مهر پیگیر تمرینات شان باشند.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.