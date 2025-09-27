به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛طرح آرامگاه شمس تبریزی، یکی از آثار مهم فرهنگی و تاریخی شهرستان خوی، پس از سال‌ها نیمه‌تمام ماندن، با تزریق اعتبار تازه و آغاز دوباره فعالیت‌های عمرانی، جان تازه‌ای گرفته است.

این طرح که در مساحت ۷۰۰۰ متر مربع و با زیربنای ۳۷۰۰ متر مربع در حال اجراست، از سال ۱۳۹۷ آغاز شده و تا کنون اعتبارات متعددی برای آن تخصیص یافته است. با این حال، محدودیت مالی و وقفه‌های متعدد موجب رکود و بلاتکلیفی طرح شده بود.

صفری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اهمیت فرهنگی و تاریخی آرامگاه شمس تبریزی اظهار داشت:

«با پیگیری استاندار محترم و اختصاص اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی، عملیات عمرانی این طرح سرعت گرفته است. حجم کار انجام‌شده در یک سال گذشته، دو برابر شش تا هفت سال گذشته بوده و فعالیت‌های اجرایی هم‌اکنون با شتاب چشمگیری ادامه دارد. با ادامه تخصیص اعتبارات و مدیریت مناسب، پیش‌بینی می‌شود این طرح فاخر در سال آینده تکمیل و به بهره‌برداری برسد.»

وی افزود: «تکمیل طرح آرامگاه شمس تبریزی نه تنها خدمت‌رسانی به مردم شهرستان خوی را تضمین می‌کند، بلکه این مجموعه می‌تواند به عنوان الگویی ملی در استان و کشور معرفی شود و جایگاه خوی را در سطح گردشگری و فرهنگ ارتقا دهد.»

هفتم مهرماه هر سال، روز شمس و مولانا، شهرستان خوی میزبان همایش‌های علمی و فرهنگی با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی است. پیش‌تر این همایش‌ها در جوار آرامگاه برگزار می‌شد، اما نیمه‌تمام ماندن طرح باعث شده بود که در سال‌های اخیر همایش‌ها در مکان‌های دیگر برگزار شود. هم‌اکنون با ازسرگیری فعالیت‌های عمرانی و پیشرفت ساخت، امید به بازگشت همایش‌ها به مکان اصلی افزایش یافته است.

فعالیت‌های عمرانی در بخش‌های مختلف شامل سازه اصلی، محوطه‌سازی و آماده‌سازی فضا‌های جانبی در جریان است و کارگران و تجهیزات عمرانی مشغول به فعالیت هستند. این تحرک تازه، امید مردم و دوستداران فرهنگ و تاریخ را به تکمیل این اثر فاخر افزایش داده است.

با توجه به اهمیت فرهنگی آرامگاه شمس تبریزی و نقش آن در تقویت گردشگری و معرفی شهرستان خوی در سطح ملی و بین‌المللی، تکمیل این طرح به یکی از اولویت‌های مهم سازمان میراث فرهنگی استان تبدیل شده است و مسئولان استانی و شهرستانی بر تسریع روند اجرایی آن تاکید دارند.