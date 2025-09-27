گرامیداشت دانش آموزان شهید جنگ ۱۲ روزه
به مناسبت هفته دفاع مقدس و در راستای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان نوجوان، آیین گرامیداشت شهیدان دانشآموز جنگ ۱۲ روزه در مدرسه ماندگار میاندوآب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛در این مراسم، امیر تیموری فرماندار میاندوآب با بیان اینکه دانشآموزان شهید نماد شجاعت و ایستادگی نسل جوان در برابر دشمنان هستند، گفت: شهیدان دانشآموز جنگ ۱۲ روزه با فداکاری و ازخودگذشتگی، پیامآور اقتدار، مقاومت و عزت برای ایران اسلامی شدند.
وی افزود: یادآوری رشادتهای نوجوانان شهید، وظیفهای فرهنگی و تربیتی است تا نسل امروز بداند امنیت و آرامش کشور ثمره خون پاک شهیدانی است که حتی در سنین نوجوانی برای دفاع از میهن جان خود را فدا کردند.