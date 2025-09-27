مازندران میزبان دختران المپیکی تکواندو ناشنوایان
چهار دختر تکواندوکار اعزامی به بازیهای المپیک ناشنوایان، دور جدید تمرینات خود را در استان مازندران برگزار میکنند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، محدثه غلامى (وزن ۴۹- کیلوگرم)، فاطمه زهرا زلیکانى (وزن ۵۷- کیلوگرم)، شبنم یارى (وزن ۶۷- کیلوگرم) و نسبیه شهبازى (وزن ۶۸+ کیلوگرم) ترکیب تیم ملی تکواندو دختران را در بازیهای المپیک تشکیل میدهند.
استان مازندران میزبان این تکواندوکاران در پنجمین مرحله اردوی آماده سازی شان خواهد بود. به همین منظور آنها امروز (۵ مهر) وارد محل اردوی خود در این استان میشوند تا از فردا تمریناتشان را آغاز کنند.
طبق برنامهی محبوبه محمدنژاد و بنفشه نصرتی، سرمربی و مربی تیم ملی تکواندو دختران ناشنوا (کیوروگی)، این اردو تا ۱۵ مهر پیگیری می شود.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.