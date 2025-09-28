سرپرست جمعیت هلال احمر لرستان گفت: بر اثر برخورد شاخ به شاخ دو دستگاه پراید در محور نورآباد ـ کرمانشاه، سه نفر جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، غلامرضا علیمحمدی در حاشیه سانحه رانندگی محور نورآباد-کرمانشاه اظهار کرد : صبح شنبه ساعت ۹ و ۳۰ در تماس تلفنی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر استان، گزارشی از برخورد شاخ به شاخ دو خودروی سواری پراید در ۲۷ کیلومتری محور نورآباد ـ کرمانشاه اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه گشور به محل حادثه اعزام شد و متأسفانه در این سانحه ۳ نفر جان خود را از دست دادند.
سرپرست جمعیت هلال احمر لرستان گفت: پس از تثبیت صحنه و انجام عملیات رهاسازی توسط تیمهای امدادی، اجساد تحویل عوامل شهرداری شد.