به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، غلامرضا علی‌محمدی در حاشیه سانحه رانندگی محور نورآباد-کرمانشاه اظهار کرد : صبح شنبه ساعت ۹ و ۳۰ در تماس تلفنی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان، گزارشی از برخورد شاخ به شاخ دو خودروی سواری پراید در ۲۷ کیلومتری محور نورآباد ـ کرمانشاه اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه گشور به محل حادثه اعزام شد و متأسفانه در این سانحه ۳ نفر جان خود را از دست دادند.