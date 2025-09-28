معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از جابجایی بیش از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار تن کالا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین مالکی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۸۲ شرکت فعال در حوزه حمل و نقل استان موفق به صدور ۱۸۹ هزار ۶۶۵ بارنامه شده‌اند و بیش از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار تن انواع کالا جابجا شده است.

وی افزود: عمده کالا‌های جابجا شده شامل آهن اسفنجی، سیمان، میلگرد، ورق گالوانیزه، کود اوره، شمش آهن، خوراک ماهی، بنزین و گازوئیل است.

مالکی با اشاره به اهمیت این آمار در توسعه اقتصادی استان گفت: افزایش حجم حمل و نقل جاده‌ای نشان‌دهنده رشد و نقش کلیدی آن در تأمین نیاز‌های بازار داخلی است.