پخش زنده
امروز: -
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای چهارمحال و بختیاری از جابجایی بیش از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار تن کالا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین مالکی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۸۲ شرکت فعال در حوزه حمل و نقل استان موفق به صدور ۱۸۹ هزار ۶۶۵ بارنامه شدهاند و بیش از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار تن انواع کالا جابجا شده است.
وی افزود: عمده کالاهای جابجا شده شامل آهن اسفنجی، سیمان، میلگرد، ورق گالوانیزه، کود اوره، شمش آهن، خوراک ماهی، بنزین و گازوئیل است.
مالکی با اشاره به اهمیت این آمار در توسعه اقتصادی استان گفت: افزایش حجم حمل و نقل جادهای نشاندهنده رشد و نقش کلیدی آن در تأمین نیازهای بازار داخلی است.