مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۰ میلیارد ریال برای مرمت اضطراری قلعه شلمزار مرکز شهرستان کیار اختصاص پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، علیرضا جیلان گفت: این مبلغ برای نصب درهای چوبی، اجرای اندود گچ و مرمت اضطراری قلعه شلمزار اختصاص داده شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: قلعه صمصامالسلطنه بختیاری شلمزار ۲۶ آذر ۱۳۵۶ به شماره ۱۵۰۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
وی یادآور شد: قلعه صمصامالسلطنه بختیاری جزو ساختمانهای تکایوانه بود که رو به شرق دید داشت و در دو سوی آن باغ ایرانی گسترانیده شده است.
جیلان افزود: معماری قلعه شلمزار الهام گرفته از تلفیق معماری ایران – اروپایی و متأثر از ساخت این نوع ابنیه از اواسط دوره قاجاریه به بعد است.