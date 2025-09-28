مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۰ میلیارد ریال برای مرمت اضطراری قلعه شلمزار مرکز شهرستان کیار اختصاص پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، علیرضا جیلان گفت: این مبلغ برای نصب در‌های چوبی، اجرای اندود گچ و مرمت اضطراری قلعه شلمزار اختصاص داده شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: قلعه صمصام‌السلطنه بختیاری شلمزار ۲۶ آذر ۱۳۵۶ به شماره ۱۵۰۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

وی یادآور شد: قلعه صمصام‌السلطنه بختیاری جزو ساختمان‌های تک‌ایوانه بود که رو به شرق دید داشت و در دو سوی آن باغ ایرانی گسترانیده شده است.

جیلان افزود: معماری قلعه شلمزار الهام گرفته از تلفیق معماری ایران – اروپایی و متأثر از ساخت این نوع ابنیه از اواسط دوره قاجاریه به بعد است.