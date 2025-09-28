صادرات بیش از ۶۹۴ میلیون دلار کالا از مرز مهران
مدیرکل گمرکات استان ایلام از صادرات بیش از ۶۹۴ میلیون دلار انواع کالا در نیمه نخست سال جاری از مرز مهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «روحالله کمری» مدیرکل گمرکات استان ایلام اظهار داشت: در ۶ ماهه اول سال جاری، ۶۹۴ میلیون و ۵۸۳ هزار دلار کالا با وزن یکمیلیون و ۱۵۹ هزار تُن از طریق مرز مهران صادر شده است.
وی افزود: در یکسال گذشته و همزمان با فعالیت دولت چهاردهم، ۲ میلیون و ۳۸۴ هزار تُن کالا به ارزش یک میلیارد و ۴۶۳ میلیون دلار از این مرز به عراق صادر شده است.
کمری با اشاره به تنوع کالاهای صادراتی بیان کرد: عمده اقلام شامل محصولات پتروشیمی، تجهیزات نیروگاهی، مصالح ساختمانی، کاشی و سرامیک، مصنوعات فلزی و پلاستیکی و محصولات کشاورزی بوده است.
وی ادامه داد: مجموع ترانزیت کالا در این بازه زمانی به ۵۲ هزار و ۲۰۸ تُن رسیده و تعداد کامیونهای حامل کالاهای ترانزیتی نیز ۲ هزار و ۳۶۲ دستگاه بوده است.
مدیرکل گمرکات استان ایلام همچنین درخصوص قاچاق کالا عنوان کرد: در نیمه اول امسال ۳۴ پرونده مبارزه قاچاق کالا به ارزش ۲۵۰ میلیارد و ۳۶۹ میلیون و ۲۳۶ هزار ریال تشکیل شده است. میزان درآمد گمرک نیز در همین مدت به ۳۴۶ میلیارد و ۲۳۷ میلیون و ۶۴۷ هزار ریال رسیده است.
وی با اشاره به آمار ورود موقت مطرح کرد: در این مدت، ۴ هزار و ۷۶۰ پروانه ورود موقت صادر و تشریفات گمرکی آنها انجام شده است.
گفتنی است مرز مهران به یکی از کانونهای اصلی صادرات کالای غیرنفتی و تردد زائران ایرانی و عراقی تبدیل شده و روزانه بهطور متوسط ۵۰۰ کامیون حامل کالای صادراتی از این مرز عبور میکنند.