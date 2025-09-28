خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «روح‌الله کمری» مدیرکل گمرکات استان ایلام اظهار داشت: در ۶ ماهه اول سال جاری، ۶۹۴ میلیون و ۵۸۳ هزار دلار کالا با وزن یک‌میلیون و ۱۵۹ هزار تُن از طریق مرز مهران صادر شده است. به گزارش؛ «روح‌الله کمری» مدیرکل گمرکات استان ایلام اظهار داشت: در ۶ ماهه اول سال جاری، ۶۹۴ میلیون و ۵۸۳ هزار دلار کالا با وزن یک‌میلیون و ۱۵۹ هزار تُن از طریق مرز مهران صادر شده است.

وی افزود: در یک‌سال گذشته و همزمان با فعالیت دولت چهاردهم، ۲ میلیون و ۳۸۴ هزار تُن کالا به ارزش یک میلیارد و ۴۶۳ میلیون دلار از این مرز به عراق صادر شده است.

کمری با اشاره به تنوع کالا‌های صادراتی بیان کرد: عمده اقلام شامل محصولات پتروشیمی، تجهیزات نیروگاهی، مصالح ساختمانی، کاشی و سرامیک، مصنوعات فلزی و پلاستیکی و محصولات کشاورزی بوده است.

وی ادامه داد: مجموع ترانزیت کالا در این بازه زمانی به ۵۲ هزار و ۲۰۸ تُن رسیده و تعداد کامیون‌های حامل کالا‌های ترانزیتی نیز ۲ هزار و ۳۶۲ دستگاه بوده است.

مدیرکل گمرکات استان ایلام همچنین درخصوص قاچاق کالا عنوان کرد: در نیمه اول امسال ۳۴ پرونده مبارزه قاچاق کالا به ارزش ۲۵۰ میلیارد و ۳۶۹ میلیون و ۲۳۶ هزار ریال تشکیل شده است. میزان درآمد گمرک نیز در همین مدت به ۳۴۶ میلیارد و ۲۳۷ میلیون و ۶۴۷ هزار ریال رسیده است.

وی با اشاره به آمار ورود موقت مطرح کرد: در این مدت، ۴ هزار و ۷۶۰ پروانه ورود موقت صادر و تشریفات گمرکی آنها انجام شده است.

گفتنی است مرز مهران به یکی از کانون‌های اصلی صادرات کالای غیرنفتی و تردد زائران ایرانی و عراقی تبدیل شده و روزانه به‌طور متوسط ۵۰۰ کامیون حامل کالای صادراتی از این مرز عبور می‌کنند.