بلیت فروشی اینترنتی دیدار دو تیم تراکتور ایران و الوحده امارات برای آقایان و بانوان آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،باشگاه تراکتور اعلام کرد:دیدار دو تیم تراکتور ایران و الوحده امارات در چارچوب مسابقات لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ روز دوشنبه (۷ مهر) در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار می‌شود و بلیت ها صرفاً از طریق سامانه https://ticket.tractor-club.com به فروش می‌رسد.

با توجه به الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا و اقدامات عمرانی در ورزشگاه یادگار امام (ره) ورود هواداران بدون خرید بلیت اینترنتی امکان‌پذیر نخواهد بود.