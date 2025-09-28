تخصیص اعتبار برای مراکز جامع سلامت و خانههای بهداشت روستایی در سراب
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی از تخصیص ۴۵ میلیارد تومان جهت اتمام عملیات احداث مراکز جامع سلامت، خانههای بهداشت روستایی و پانسیون پزشکان متخصص خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،مجید نصیرپور در جمع بهورزان دانشکده علوم پزشکی سراب گفت:عملیات احداث ۸ باب مرکز جامع سلامت شهری و روستایی و خانههای بهداشت از دو سال پیش آغاز شده که از این تعداد ۵ مرکز به بهره برداری و ۳ مرکز دیگر نیز با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است.
وی ادامه داد: جهت تکمیل این مراکز اعتباری افزون بر ۲۰ میلیارد تومان جذب شده است که امید میرود تا پایان امسال به اتمام برسند.
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی افزود: علاوه بر این جهت احداث پانسیون پزشکان متخصص و خرید تجهیزات بیمارستانی نیز مبلغ ۲۵ میلیارد تومان دیگر تخصیص یافته است.
در ادامه این مراسم از بهورزان نمونه دانشکده علوم پزشکی سراب تجلیل شد.