همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس ساختمان تجمیعی حوزه‌های مقاومت بسیج سپاه سراب با نام شهدای اقتدار این شهرستان با حضور معاون هماهنگ کننده سپاه عاشورا به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ پاسدار رشید صادقی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سراب گفت:ساختمان شهدای اقتدار در زمینی به مساحت هزار و ۶۰۰ مترمربع در ۳ طبقه شامل ۴ معاونت تخصصی سپاه و ۴ حوزه بسیج برادران و خواهران و یک واحد مهمانسرا احداث شده است.

سرهنگ پاسدار صادقی با قدردانی از مشارکت خیرین در بازسازی این ساختمان افزود: جهت احداث این طرح اعتباری افزون بر ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه صرف شده است.

سرهنگ پاسدار کاظم قلعه معاون هماهنگ کننده سپاه عاشورا نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار شهرستان سراب در دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: پیروزی ایران اسلامی در دفاع مقدس ۱۲ روزه الهام گرفته از آموزه‌های دفاع مقدس است.

سرهنگ پاسدار کاظم قلعه با تاکید بر اهمیت تبیین ارزش‌های دفاع مقدس افزود:این هفته پر افتخار و جاودانه ملت بزرگ ایران، فرصتی برای تبیین حقیقت عزت، شرف، قدرت و وحدت است.

وی ادامه داد: ماباید نقش نیرو‌های مسلح و بسیج مردمی را به تصویر بکشیم تا زیبایی حماسه ارزشمند دفاع مقدس در ۸ سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر دیده شود.

مجید نصیرپور نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به جنایات رژیم کودک کش در دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: شهدای اقتدار مظلومانه به شهادت رسیدند و ملت ایران خصوصا جوانان این سرزمین راه این شهیدان را با صلابت ادامه خواهند داد.

نصیرپور با قدردانی از صبر و استقامت والدین شهدای اقتدار سراب افزود:به برکت خون شهدای اقتدار، انسجام و همدلی بین رهبری، مردم و مسئولان وصف ناپذیر است و این سرمایه ارزشمندی است که توطئه‌های دشمنان را خنثی ساخت.

گفتنی است سربازان وطن شهیدان محمد حسین عابدی آذر و امیر محمد رادمهر بر اثر حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی در دفاع مقدس۱۲ روزه به مناطق نظامی در استان آذربایجان شرقی به درجه رفیع شهادت نایل آمدند.