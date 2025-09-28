پخش زنده
سازمان هواشناسی برای برخی مناطق شمال غرب کشور بارشهای پراکنده پیش بینی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سازمان هواشناسی اعلام کرد:امروز و فردا در برخی نقاط استانهای اردبیل، گیلان، غرب مازندران، شمال آذربایجان شرقی بارش پراکنده و گاهی رعدوبرق پیش بینی میشود.
از روز سهشنبه با نفوذ توده هوای خنک کاهش دما در نوار شمالی کشور و تشدید بارش در استانهای گیلان و مازندران خواهیم داشت.
چهارشنبه و پنجشنبه نیز در استانهای ساحلی خزر،اردبیل،شمال استانهای آذربایجان غربی و شرقی و ارتفاعات مرکزی البرز بارندگی، رعدوبرق و وزش باد شدید پیشبینی میشود.