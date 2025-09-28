به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهدی شکاری با بیان اینکه زنبورداران برای سرشماری به مراکز خدمات و مدیریت‌های جهاد کشاورزی مراجعه و محل استقرار کلنی‌های خود را ثبت کنند، گفت: آمار و اطلاعات در مرکز آمار ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین ارایه خدمات از جمله پرداخت تسهیلات بانکی، توزیع شکر و یا سایر خدمات براساس سرشماری به آنان اعطا می‌شود.

وی افزود: در این راستا از همه زنبورداران درخواست می‌شود که همکاری کامل و موثری با کارشناسان جهاد کشاورزی و اتحادیه و تعاونی‌های زنبورداران شهرستان‌ها داشته باشند.

شکاری با اشاره به اینکه این سرشماری به‌منظور گردآوری اطلاعات دقیق و به‌روز از تعداد کندوها، کلنی‌ها و تولیدات زنبور عسل انجام می‌شود، گفت: عدم حضور در زمان سرشماری به معنای عدم ثبت زنبورستان خواهد بود.