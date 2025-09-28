انتصاب معاون جدید پیشگیری از جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد
با حکم رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، طی حکمی از سوی رئیس کل دادگستری استان و با موافقت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سعید جریده اصل به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد. پیش از این، مرحوم سید عیسی حسنی این مسئولیت را بر عهده داشت که به دلیل سانحه تصادف جان خود را از دست داد. سعید جریده اصل، قاضی جوان، خوشنام و باسواد، دانشآموخته ممتاز مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران و دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی است. وی سوابق درخشانی در رسیدگی به پروندههای مهم در دادگاه تجدید نظر استان و همچنین مسئولیتهایی، چون دادستانی شهرستان لردگان و ریاست شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد را در کارنامه خود دارد. جریده اصل در دوران دادستانی به عنوان مدیری توانمند و مردمی شناخته شده است و انتظار میرود در سمت جدید نیز خدمات شایستهای به مردم استان ارائه دهد. مهمترین اهداف و برنامههای وی در این سمت شامل تلاش برای کاهش جرائم و آسیبهای اجتماعی استان، ارتقاء برنامههای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل، و تعامل بیشتر با سازمانها و دستگاههای ذیربط برای بسیج امکانات عمومی در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی خواهد بود.