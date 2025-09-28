پخش زنده
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی از تمدید زمان ثبتنام در دورههای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی تا ۷ مهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مصطفی نعمتی گفت: باتوجه به تقاضای متقاضیان مهلت ثبتنام در دورههای کاردانی فنی، کاردانی حرفهای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفهای ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه ۱۴۰۴ تا ساعت ۲۴ دوشنبه ۷ مهر تمدید شد.
او افزود: متقاضیان میتوانند با مراجعه به پرتال اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org و همچنین پرتال اطلاعرسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی uast.ac.ir پس از مطالعه دفترچه راهنمای پذیرش و اطلاعیههای مربوط، نسبت به ثبتنام و انتخاب رشته خود اقدام کنند.
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: آن دسته از داوطلبانی که پیش از این برای ثبتنام و انتخاب کدرشته محلهای تحصیلی اقدام نمودهاند، میتوانند در صورت تمایل در مهلت تمدید شده، نسبت به مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشتهمحلهای انتخابی خود اقدام کنند.