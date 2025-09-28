معاون زیربنایی و حمل و نقل شهرداری شهرکرد گفت: عملیات پیاده‌روسازی و بازسازی سرویس‌های بهداشتی در پایانه مسافربری آزادی به بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،هادی مهربانی با اشاره به اهمیت ارتقای زیرساخت‌های شهری و رفاه شهروندان گفت: عملیات پیاده‌روسازی در پارک سوار پایانه مسافربری آزادی در حال اجراست و هم‌اکنون به پیشرفت ۶۰ درصدی رسیده است.

وی افزود: همچنین ساخت و بازسازی سرویس‌های بهداشتی این پایانه با ۶ میلیارد تومان در دست انجام است و این طرح نیز تاکنون ۶۵ درصد پیشرفت داشته است.

مهربانی گفت: نصب تجهیزات و تکمیل نهایی پروژه‌ها در دستور کار شهرداری قرار دارد و پس از اتمام، خدمات‌رسانی به مسافران و شهروندان در پایانه آزادی به شکل قابل‌توجهی بهبود خواهد یافت.