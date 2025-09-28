پخش زنده
امروز: -
همزمان با اولین سالروز شهادت سیدحسن نصرالله دبیرکل فقید حزب الله لبنان در شهرهای مختلف پاکستان از جمله «اسلامآباد»، «لاهور»، «کراچی» «اسکردو»، «جبیکآباد» مراسم بزرگداشت سید مقاومت برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ در پایتخت پاکستان برنامهای ویژه به همت سازمان دانشجویان امامیه برگزار شد که سخنرانان و چهرههای مذهبی و تحلیلی در آن حضور یافته و ضمن ستایش مقاومت و یاد شهید نصرالله بر ادامه راه او تاکید کردند.
سخنرانان مراسم تداوم راه سیدحسن نصرالله را عامل اصلی انسجام جبهه مقاومت توصیف کرده و گفتند: مقاومت اسلامی با ایستادگی و اتحاد میتواند به نابودی رژیم صهیونیستی بینجامد.
در بیاناتی که در این گردهمایی مطرح شد از جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی بویژه کشورهای اسلامی خواسته شد سکوت در برابر جنایات اشغالگران را بشکنند و از حقوق ملت فلسطین دفاع کنند. همچنین تاکید شد که در برابر جبهه استکبار جهانی و سیاستهای مداخلاتی باید صفوف متحد مقاومت حفظ شود.
بسیاری از سخنرانان در این مراسم از راه حل دو کشوری در مسئله فلسطین شدیدا انتقاد کرده و تاکید داشتند: این رویکرد به منزله به رسمیت شناختن یک رژیم کودک کش، متجاوز و اشغالگر بوده و بر اساس ایدئولوژی اسلام و تشکیل جمهوری اسلامی پاکستان قابل قبول نیست.
شرکتکنندگان در برخی شهرها از جمله «جبیک آباد» با شبنشینی و روشنکردن شمع یاد شهدای فلسطین و دیگر شهدای راه مقاومت را گرامی داشتند. در برخی از نشستها این مراسم تحت عنوان «روز شهدای قدس» برگزار شد و پیام روشنی داشت؛ محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و اعلام حمایت تمام قد از آرمان فلسطین.
اعضای احزاب و تشکلهای برگزار کننده با اشاره به وضعیت منطقه و تشدید فشارها بر مردم فلسطین گفتند بزرگداشتها و فعالیتهای همبستگی پلی است میان افکار عمومی و جریانهای سیاسی تا حمایت از مقاومت تقویت شود.
شرکتکنندگان پرچمها و پلاکاردهایی با شعارهای ضد اشغالگری و حمایت از آرمان فلسطین در دست داشتند و با خاموشنشدن چراغ یاد شهدا بر ضرورت ادامه مسیر مقاومت تاکید کردند.
در شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب پاکستان نیز «حوزه عروه الوثقی» با برگزاری مراسمی باشکوه ضمن ادای احترام به پرچمدار مقاومت اسلامی بر نقش تاریخی سید حسن نصرالله در تقویت محور مقاومت تأکید کرد. در این مراسم یادآوری شد که سید مقاومت نه تنها در لبنان بلکه در سراسر جهان اسلام الهامبخش مبارزات آزادیخواهانه بوده است. سخنرانان گفتند خون این شهید والامقام ضامن تداوم راه مقاومت است و امت اسلامی باید در برابر پروژههای سازشکارانه و فشارهای جبهه استکبار جهانی یکپارچه بایستد.
شرکتکنندگان در این گردهمایی با سر دادن شعارهای ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی بر ضرورت پیروی از اندیشههای شهید نصرالله تأکید کرده و خواستار افزایش همبستگی مسلمانان برای آزادسازی قدس شریف شدند.
در پایان این مراسم در شهرهای مختلف پاکستان شرکتکنندگان بر لزوم حفظ راهبردی وحدت درونی میان نیروهای مقاومت و تداوم فشار سیاسی و رسانهای بر جبهه استکبار جهانی برای افشای جنایات رژیم صهیونیستی تاکید کرده و خواستار حمایت بیشتر از مردم فلسطین در سطوح منطقهای و بینالمللی شدند. برگزارکنندگان اعلام کردند که این برنامهها ادامه خواهد داشت تا پیام حمایت و همبستگی ملتهای منطقه با مردم فلسطین و مقاومت اسلامی هرچه گستردهتر به گوش جهانیان برسد.