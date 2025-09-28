به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ شهردار سهرورد از برنامه ریزی برای برگزاری پنجمین دوره جشنواره ملی گردو در این شهر تاریخی از ۲۳ مهرماه جاری خبر داد.

شهر تاریخی سهرورد، نگین سبز شهرستان خدابنده در استان زنجان، بار دیگر در آستانه برگزاری یکی از مهم‌ترین رویدادهای کشاورزی و فرهنگی کشور قرار گرفته است.

جشنواره ملی گردو، که از روز ۲۳ مهرماه به مدت سه روز در این شهر برگزار می‌شود، امسال با رنگ و بویی متفاوت‌تر از گذشته میزبان علاقه‌مندان، گردشگران و فعالان حوزه کشاورزی خواهد بود.

این جشنواره که برگزاری آن از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است، هم اکنون به یکی از نمادهای هویت اقتصادی و فرهنگی منطقه تبدیل شده است و هر سال با استقبال گسترده‌تری همراه می‌شود.

داود قهرمانی، با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: امسال تلاش کرده‌ایم تا فضای جشنواره را فراتر از یک بازار فروش محصولات کشاورزی طراحی کنیم؛ برنامه‌های متنوع هنری، اجرای موسیقی زنده، نمایش‌های آیینی، غرفه‌های صنایع دستی و سرگرمی‌های خانوادگی در نظر گرفته شده است تا بازدیدکنندگان در کنار خرید، از فضای شاد و مفرح جشنواره نیز بهره‌مند شوند.

وی همچنین از احتمال تمدید روزهای جشنواره در صورت استقبال عمومی خبر داد.

قهرمانی اظهار داشت: سال گذشته، ملی شدن این رویداد موجب افزایش چشمگیر مشارکت تولیدکنندگان و حضور پررنگ بازدیدکنندگان شد.

وی خاطرنشان کرد: امسال نیز انتظار می‌رود با توجه به برنامه‌ریزی‌های گسترده، این جشنواره بتواند نقش مؤثرتری در معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری سهرورد ایفا کند.

سهرورد با جمعیتی بالغ هفت هزار نفر، در فاصله ۲۴ کیلومتری شهر قیدار واقع شده است و به واسطه موقعیت جغرافیایی خاص خود، از دیرباز به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی استان زنجان شناخته می‌شود.

وجود باغ‌ها، مزارع و جنگل‌های گسترده، این شهر را به بستری مناسب برای تولید محصولات متنوعی چون انگور، سیب، زردآلو، هلو، آلو، گیلاس، آلبالو، نخود، عدس، گندم و هندوانه تبدیل کرده است.

با این حال، گردو همچنان محصول شاخص و نماد اصلی سهرورد به شمار می‌رود؛ به‌طوری‌که بیش از ۵۲۰ هکتار از اراضی این شهر به باغ‌های گردو اختصاص دارد.

جشنواره ملی گردو، نه‌تنها فرصتی برای عرضه مستقیم محصولات باغداران و کشاورزان منطقه است، بلکه به بستری برای تعامل فرهنگی، تبادل تجربیات و توسعه گردشگری منطقه نیز تبدیل شده است.