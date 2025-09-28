به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این بیانیه همچنین آمده: یکسال از شهادت سید حسن نصرالله فرمانده شجاع حزب الله گذشت، اما حزب الله و راه سید مقاومت با همان قدرت و صلابت ادامه دارد. چنانچه رهبر معظم انقلاب به مناسبت شهادت سید مقاومت فرمودند: «سـید مقاومـت، یـک فـرد نبـود، بلکه یک راه و یک مکتب بود و این راه همچنـان ادامـه خواهـد یافـت.»

حزب الله یکسال پس از شهادت فرماندهانش همچنان زنده، پاینده و بالنده است و هیچ خللی در اراده و توان برای نبرد با رژیم منحوس صهیونی وارد نشده است.

حزب الله مقاوم و مقاومت آفرین است. چراکه فرماندهانش از حاج قاسم عزیز تا سید حسن نصرالله، از اسماعیل هنیه تا یحیی سنوار یک شخص نبودند که با شهادت شان، مقاومت پایان بگیرد، هرکدام از آنها مکتبی بودند که در آن شاگردان زیادی پرورش یافته اند.

امروز همه مجاهدان حزب الله، « سیدحسن» های نصر آفرینی هستند که در بصیرت و دوراندیشی، ولایت مداری و مردم داری، صفا و اخلاص، سربازی و ایثارگری، جهاد فی سبیل الله، شهادت در راه خدا به فرماندهانی بزرگ و آموزگاران این راه بدل شده اند.

حزب الله زنده است و زنده خواهد ماند. تا زمانی که شیاطین به تهدید و توطئه علیه بشریت ادامه دهند، کانون جهل و تاریکی به مبارزه خود علیه کانون نور و دانایی استمرار بخشد، نظام سلطه دست از سلطه جویی برندارد، اشغالگران از اراضی غصب شده، عقب نشینی نکنند، بلاد اسلامی تحت سیطره اجانب باشد، نظام لیبرال دمکراسی غرب به دنبال ترویج فرهنگ برهنگی و سبک زندگی غربی در سرزمین های اسلامی باشند، حزب الله زنده، مقتدر و پیروز خواهد ماند.