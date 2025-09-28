با تکیه بر توان متخصصان داخلی و نخبگان دانشگاهی مستقر در زنجان، واردات بردهای الکترونیکی متوقف شده و نمونه‌ای کاملاً بومی‌سازی‌شده از این تجهیزات راهبردی، طراحی، تولید و روانه بازار شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل شرکت دانش بنیان گفت : با تکیه بر توان داخلی و همکاری گسترده نخبگان دانشگاهی، از سال ۱۴۰۳ روند حذف واردات بردهای الکترونیکی در کشور آغاز شده و امروز نخستین محصول دانش‌بنیان در این حوزه به بازار عرضه شده است.

حدیدیان افزود : شرکت دانش‌بنیان تأسیس‌شده در سال ۱۴۰۰ با استقرار در مرکز رشد دانشگاه علوم پایه زنجان، موفق شده است با تشکیل تیم‌های تخصصی مهندسی معکوس و نیازسنجی بازار، بردهای الکترونیکی و نرم‌افزارهای مرتبط را به‌صورت کامل بومی‌سازی کرده و به تولید انبوه برساند.

وی گفت : با حمایت‌های صورت‌گرفته در سال ۱۴۰۴ و با عنایت مقام معظم رهبری به تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های راهبردی، این شرکت با شعار "دانش‌بنیان، صددرصد داخلی" توانسته است محصولی راهبردی را که تا پیش از این واردات آن با دشواری‌های بسیار همراه بود، به‌صورت کامل در داخل کشور تولید کند.

تمامی مراحل از طراحی بردهای الکترونیکی، چاپ PCB، مونتاژ، تست و تولید نهایی، توسط تیم متخصص شرکت انجام شده و محصول آماده ارائه به بازار داخلی است.

هم‌زمان با ثبت این محصول در سامانه‌های قانونی و اخذ مجوزهای لازم، شرکت موفق به کسب عنوان دانش‌بنیان نیز شده است. هدف از این اقدام، ارائه راهکارهایی نوآورانه برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت منابع در کشور اعلام شده است.

در شرایطی که کشور درگیر بحران‌های انرژی است، چنین اقداماتی می‌تواند گامی مهم در راستای خودکفایی، کاهش وابستگی به واردات، و ارتقاء زیرساخت‌های فنی کشور باشد.

محصول تولیدشده، نمونه‌ای موفق از ظرفیت‌های نخبگان داخلی است که در دل تحریم‌ها و با اتکا به دانش بومی، جایگزین نمونه‌های خارجی شده و امروز آماده بهره‌برداری در صنعت کشور است.