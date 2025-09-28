به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سیدحسین اسلامی، مدیر جهاد کشاورزی محمود آباد با اعلام این خبر گفت: شبدر برسیم به عنوان یک محصول علوفه‌ای کشت پاییزه، پس از برداشت برنج در اراضی شالیزاری کشت می‌شود که پیش‌بینی می‌شود امسال در ۲۵۰ هکتار از اراضی این شهرستان مورد کشت قرار گیرد.

وی افزود: تاکنون دو تن بذر شبدر با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی در شهرستان توزیع شده است و کشاورزان می‌توانند برای تهیه بذر مورد نیاز خود اقدام کنند.

اسلامی در تشریح مزایای کشت شبدر برسیم در شالیزارها، تصریح کرد: تقویت و حاصلخیزی خاک، افزایش هوموس و مواد آلی خاک، افزایش ازت خاک و کاهش مصرف کود‌های ازته از جمله مزایای این نوع کشت است. علاوه بر این، کشت شبدر نیاز به آبیاری ندارد، استفاده بهینه از اراضی شالیکاری را ممکن می‌سازد، احتیاج به عملیات تهیه زمین ندارد و علوفه‌ای با ارزش غذایی برابر یونجه تولید می‌کند.

وی همچنین تولید علوفه‌تر در سه چین، جلوگیری از بیکاری فصلی روستائیان، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد کشاورزی را از دیگر فواید کشت شبدر عنوان و ابراز امیدواری کرد که این اقدام بتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و کشاورزی منطقه کمک کند.