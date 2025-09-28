پخش زنده
نخستین دوره بازیهای شطرنج آزاد کشوری به میزبانی شهر گز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس ورزش و جوانان شاهین شهر و میمه گفت: در این مسابقات ۲۲۰ شطرنج باز از ۱۰ استان حضور دارند.
کوروش کریمی افزود: ۱۲۰ بازیکن حاضر در این مسابقات درجه بین المللی دارند و بیست نفر از آنان ساکن گزبرخوار هستند.
وی گفت: شطرنج بازان در این مسابقات در همه ردههای سنی، اما در یک جدول و در ۹ دور با هم رقابت میکنند.
رئیس ورزش و جوانان شاهین شهر و میمه افزود: نتایج این مسابقات برای اعمال در رتبه بندی جهانی شرکت کنندگان به فدراسیون جهانی شطرنج ارسال میشود.