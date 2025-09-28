طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان بین شهری در مجلس بررسی میشود
نشست علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست رئیس مجلس آغاز شد.
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه ساماندهی پرندههای هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح دوفوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری
گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه بهره برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ
همچنین بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح ماده (۲۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ودهیاران.