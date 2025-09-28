استاندار خراسان رضوی
تکمیل طرح پدیده شاندیز، عامل رونق گردشگری در خراسان رضوی
تکمیل طرحهای نیمهتمامی مانند «پدیده شاندیز» منجر به رونق گردشگری در خراسان رضوی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی دیشب در جلسه با موضوع گردشگری به مناسبت روز جهانی جهانگردی گفت: برخی طرحهای گردشگری استان رها شدهاند در حالی که ابعاد آنها بسیار گسترده است و
میتوان در قالب کنسرسیوم، این طرحها را تکمیل کرد که اقدامی مؤثر در توسعه استان خواهد بود.
غلامحسین مظفری بیان کرد: در استانی مانند خراسان رضوی که ۶۴ درصد اقتصاد آن بر پایه خدمات شکل گرفته است، انتظار میرود این بخش نقشی جدی و اثرگذار ایفا کند.
وی افزود: سهم تولید ناخالص پنج و سه دهم درصدی داخلی استان که از میانگین ملی پایینتر است، پذیرفتنی نیست.
مظفری گفت: یکی از مهمترین بخشها که باید بر آن تمرکز شود، زیارت است که ظرفیت بالایی دارد. اگر در دهه پایانی ماه صفر، ۶ تا هفت میلیون زائر به مشهد مشرف میشوند، خدمترسانی به آنان وظیفه همه است، اما این حضور باید در اقتصاد استان نیز بازتاب داشته باشد.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: گردشگری باید آمیزهای از برنامهها و ظرفیتها در تمامی ابعاد باشد. اقامتگاههای بومگردی باید متناسب با جمعیت و ظرفیت استان افزایش یابند و تعداد آنها بهمراتب بیشتر شود.
مطفری با اشاره به ظرفیتهای مذهبی و فرهنگی استان تأکید کرد: ویژگیهای متنوع شهر مشهد و شخصیتهای بزرگی که در این استان مدفون هستند و کمتر به آنها پرداختهایم، میتواند منبع مهمی برای توسعه گردشگری و ایجاد درآمد باشد.
وی تاکید کرد: همچنین از ارتباطات منطقهای و کشورهای مسلمان اطراف نیز کمتر بهره بردهایم. بهعنوان نمونه، بکتاش ولی حدود ۲۵ میلیون پیرو دارد که علاقهمند به زیارت امام رضا (ع) هستند، اما تاکنون اقدام جدی برای جذب این ظرفیت صورت نگرفته است.
استاندار خراسان رضوی گفت: امام محمد غزالی نیز از دیگر ظرفیتهای ارزشمند ماست. با ایجاد باغ مشاهیر میتوان این پتانسیلها را فعال کرد و باید برای آن برنامهای کلان و چشمانداز بلندمدت داشت.
مطفری اضافه کرد: در قالب تورهای مختلف از جمله تورهای صنعتی که از هفته گذشته در استان آغاز شده است، ظرفیت بزرگی برای جذب گردشگر وجود دارد.
وی اطهار کرد: استان دارای ۶ هزار واحد صنعتی است و میتوان در بلندمدت امکان انتخاب تور صنعتی برای زائران و گردشگران را فراهم ساخت.
استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: گفته میشود گردشگری باید جایگزین درآمد نفتی شود؛ رسیدن به این هدف ساده نیست، اما ظرفیت آن وجود دارد و باید برای تحقق آن برنامهریزی شود.
مطفری خاطرنشان کرد: نوع زیرساختها میتواند ماندگاری و ترکیب گردشگران و زائران را تغییر دهد. در مشهد جای مرکز همایشهای بینالمللی خالی است و ایجاد چنین مرکزی اقدامی مهم خواهد بود.
وی اظهار کرد: همچنین جشنوارههای محلی و موضوعی میتوانند حالوهوای استان را متحول کنند؛ برگزاری جشنوارهها و تورها علاوه بر ارتقای روحیه مردم، بر فضای گردشگری نیز تأثیر مثبت خواهد بود.
صدور مجوز برای ۲۰۹ طرح گردشگری در خراسان رضوی
مدیر کل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری خراسان رضوی نیز در این جلسه اظهار کرد: تاکنون ۲۰۹ مجوز در حوزه گردشگری صادر شده که شامل طرحهای جدید با حجم سرمایهگذاری ۱۶۶ هزار میلیارد تومان است.
سید جواد موسوی افزود: ظرفیت گردشگری استان با وجود سههزار و ۲۸۸ واحد تأسیسات گردشگری و دوهزار و ۴۹۳ واحد اقامتی با گنجایش حدود ۱۵۰ هزار نفر-شب، افزایش چشمگیری یافته است.
وی گفت: در سال جاری و با احتساب ایام ویژه جنگ ۱۲ روزه، درصد اشغال این تاسیسات به ۵۱ درصد رسید که نتیجه برنامهریزیهای منسجم، تلاش فعالان و هماهنگی دستگاههای اجرایی است. همچنین استان دارای ۵۶۳ راهنمای گردشگری و ۱۶۷ دفتر فعال در حوزه گردشگری سلامت و سایر بخشهاست.
موسوی بیان کرد: ۵۰ درصد گردشگران خارجی توسط واحدهای استان جذب شدهاند و هماهنگیها برای گسترش همکاری با کشورهای همسایه ادامه دارد. در این راستا، ۲۶ پرواز به این کشورها برقرار شده که با حمایت بخش خصوصی و برنامهریزیهای استانی انجام گرفته است.
مدیر کل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری خراسان رضوی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، ساخت ۱۰۰ هتل در استان پیشبینی شده و همچنین مقرر شده است تا افق ۱۴۰۵ تعداد تختهای رسمی به ۲۵۰ هزار و ظرفیت زائرسراها به ۳۰ هزار برسد.
موسوی گفت: با این حال تاکنون تنها هفت تا هشت زائرسرا در برخی نقاط محروم ایجاد شده و بخش عمده ظرفیت بالقوه این حوزه محقق نشده است.