فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) استان خوزستان با حضور در صداوسیمای آبادان از تولیدات متعدد این شبکه به ویژه در حوزه جهاد، شهادت و ایثار قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور در دیدار با مدیرکل و مدیران صدا و سیما آبادان با تمجید از تولیدات ویژه شبکه آبادان در حوزه دفاع مقدس، بسیج و فرهنگ ایثار و شهادت گفت: اوج هنرنمایی و میدان داری شبکه آبادان در دفاع مقدس ۱۲ روزه بود که به وضوح دیده شد و صداوسیمای آبادان توانست با تولید شبانه روزی برنامههای تحلیلی و اطلاع رسانی نقش بسیار مهمی را در تنویر افکار عمومی در این برهه ایفا کند.
او افزود: تلاش عزیزان ما در صداوسیمای آبادان در طول سال هم چشم گیر است و اوج آن را در رویدادهای مختلفی همچون راهیان نور، ایران جان و اربعین حسینی (ع) ملاحظه کردیم.
مدیرکل صداوسیمای آبادان نیز در این دیدار با قدردانی از حمایتهای همیشگی فرمانده سپاه حضرت ولیعصر خوزستان گفت: عدالت گستری، روایت پیشرفت همه جانبه جامعه ایرانی، ایثار، مقاومت شهادت و توسعه سبک زندگی ایثارگرانه، سبک زندگی و خانواده با محوریت سبک زندگی انقلابی، هنر انقلاب با معرفی شایسته آثار برجسته، نقد غرب و هجو غربزدگی، تقویت هویت جهانی امتی با بازنمایی قدرت نرم ایران اسلامی در جهان، روایت جوان مومن انقلابی با نگاه پیشرفت آینده، الگوی زن انقلاب اسلامی، روایت هوشمندانه و صحیح تاریخ اسلام و ایران، بسط الگوی حکمرانی مردمی با بازخوانی نهادهای مردمی - انقلابی از مهمترین مسائلی است که براساس سند تحول رسانه ملی دنبال میکنیم و برنامه سازان ما با جستوجو و شناسایی ظرفیتهای مختلف در این حوزهها به بازنمایی توانمندیهای منطقه میپردازند.
بهروز رضایی از طراحی و اجرای جشنواره و جایزه چندرسانهای شهید رهبر با همکاری سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان در آینده نزدیک خبر داد.