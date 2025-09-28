پخش زنده
امروز: -
برای اولین بار ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار ملی برای شناسایی و حفاظت از غارهای محدوده مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: برای اولین بار از محل اعتبارات ملی ۱۰۰ میلیون تومان، برای شناسایی و حفاظت از غارهای داخل محدودهی مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست استان اختصاص داده شد.
ارشادی افزود: بر همین اساس طرح مطالعاتی با موضوع "تدوین طرح شناسایی، جمع آوری و ثبت اطلاعات غارهای استان، رده بندی حفاظت و پایش و حفاظت از فون و فلور آنها" در دستور کار اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی قرار گرفت.
وی گفت: این طرح توسط یکی از صاحبنظران و اساتید مطرح غارشناسی ایران در دست انجام است و به محض اتمام مطالعات، نتایج تحقیقاتی در اختیار علاقهمندان و دوستداران طبیعت قرار خواهد گرفت.