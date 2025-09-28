به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ محمد روهنا گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی در یکی از روستا‌های سطح شهرستان اقدام به نصب و راه اندازی دستگاه‌های ماینر قاچاق در زیر زمین منزل خود نموده، بررسی موضوع بصورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی، در هماهنگی قضایی در بازرسی از یک باب منزل مسکونی ۶دستگاه ماینر قاچاق استخراج ارز دیجیتال که بصورت ماهرانه‌ای در زیر زمین منزل مسکونی جاساز شده بود را کشف و ضبط کردند.

سرهنگ روهنا با بیان اینکه در این رابطه یک نفر متهم پس از تکمیل پرونده به همراه ماینر‌ها قاچاق به تعزیرات حکومتی معرف شد، اظهار کرد: ۲ ماینر دیگر نیز در سطح شهر کشف و یک نفر نیز در این خصوص پس از تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی برابر نظرکارشناسان ارزش ماینر‌های قاچاق کشف شده ۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین در پایان از شهروندان خواست برای کمک به اقتصاد جامعه و جلوگیری از استفاده غیر قانونی برق یارانه‌ای توسط سودجویان، مردم می‌توانند در صورت اطلاع از اینگونه موارد موضوع را در اسرع وقت از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.