رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون جدید تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: این قانون گامی مهم در رفع موانع سرمایه‌گذاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تصویب قانون اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها خبر داد و گفت: این قانون در واقع مکمل قانون پیشین در حوزه تأمین مالی است در این مصوبه تلاش شده تا علاوه بر پیش‌بینی تسهیلات مؤثر برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، برخی محدودیت‌ها و موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری به‌ویژه در حوزه شهرداری‌ها نیز برطرف شود.

وی با تأکید بر تأثیرگذاری این قانون در حمایت از پروژه‌های بخش خصوصی و عمومی غیردولتی تصریح کرد: با تصویب نهایی این قانون، بستر مناسبی برای تأمین مالی طرح‌های زیرساختی و تولیدی فراهم خواهد شد.

حسینی همچنین با اشاره به برنامه بهارستان شمال در سیمای مازندران این اقدام رسانه‌ای را گامی ارزشمند در راستای آگاهی‌بخشی و افزایش مشارکت عمومی دانست و افزود: پوشش رویداد‌های استانی از یک سو و انعکاس فعالیت‌های نمایندگان مجلس از سوی دیگرباعث افزایش توجه مردم به امور تقنینی و انتخاباتی می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، همچنین نقش خبرنگاران محلی صدا و سیمای استان را در تولید محتوا و پوشش حرفه‌ای اخبار سازنده و مهم برشمرد و از استمرار و تقویت چنین برنامه‌هایی استقبال کرد.