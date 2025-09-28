به همت شهرداری و شورای شهر اردبیل، حسین رحمتی، کیوریتور اردبیلی نمایشگاه هنری شماره ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹ و ۴۵۰خود را با موضوعات مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در نقاط مختلف شهر به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل به همت شهرداری و شورای شهر اردبیل، حسین رحمتی، کیوریتور اردبیلی نمایشگاه هنری شماره ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹ و ۴۵۰خود را با موضوع کاهش آسیب‌های اجتماعی با محوریت‌های طلاق، دانش‌آموزان و ایمنی، ورزش و سلامتی، حقوق شهروندی و قانون مداری، مشکلات جوانان و جامعه و تهاجم فرهنگی در چند نقطه از شهر اردبیل به اجرا گذاشت.

این نمایشگاه‌های هنر در محل فرهنگسرای بانوان و فرهنگسرای مقاومت، فرهنگسرای انقلاب و فرهنگسرای فجر شهر اردبیل دایر شد.

تصاویر به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه‌ها با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی گردآوری شده و پیامد‌های مخرب معضلات اجتماعی و راه‌های مقابله با آن را به زبان هنری بیان می‌کند.

حسین رحمتی در این باره اظهار کرد: هدف اصلی ما این بود که با زبان هنر، که زبانی جهانی و تأثیرگذار است، به موضوعاتی بپردازیم که مستقیماً زندگی تک‌تک ما را تحت تأثیر قرار می‌دهند. متأسفانه آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، مشکلات جوانان، یا حتی تبعات ناآگاهی از حقوق شهروندی، روز به روز در جامعه ما پررنگ‌تر می‌شوند.

وی افزود: هنر می‌تواند بستری امن و در عین حال قدرتمند برای گفتگو، تأمل و در نهایت اقدام در جهت کاهش این آسیب‌ها فراهم کند. ما تلاش کرده‌ایم در این نمایشگاه‌ها، هم به بیان مشکلات و هم به ارائه راه‌حل‌های ممکن از منظر اجتماعی و فردی بپردازیم.

کیوریتور اردبیلی عنوان کرد: تمرکز بر یک نقطه خاص، دسترسی همه اقشار جامعه را محدود می‌کند. ما می‌خواستیم این آثار هنری در دسترس عموم مردم، به خصوص خانواده‌ها و جوانان قرار بگیرد. فرهنگسراها فضاهای عمومی و در دسترس هستند و برپایی نمایشگاه در این مراکز، امکان بازدید را برای طیف وسیع‌تری از شهروندان فراهم می‌کند. همچنین، تفکیک موضوعی در فرهنگسراهای مختلف، به ما این امکان را داد تا هر محور را با عمق و جزئیات بیشتری به تصویر بکشیم.

گفتنی است این کیوریتور اردبیلی (نمایشگاه گردان) با برپایی ۴۵۰ نمایشگاه، رکوردار برپایی نمایشگاه هنری در جهان است.