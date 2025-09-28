مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: سه مدرسه در اهواز که به دلیل ناایمن بودن تخلیه شده بودند توسط این مجموعه بازسازی و در مهرماه امسال وارد چرخه آموزش خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سعیدی‌پور بیان کرد: دانش‌آموزان سه مدرسه در اهواز به دلیل ناایمن بودن ساختمان تخلیه شدند و با انتقال به مدارس دیگر بار آموزشی سایر مدارس را افزایش دادند.

وی گفت: اداره کل نوسازی مدارس خوزستان عملیات نوسازی و بازسازی را در این مدارس انجام داد و در مهرماه امسال پذیرای دانش آموزان خود خواهند بود.

سعیدی‌پور ادامه داد: مدرسه شهید دهقان ناحیه یک اهواز یکی از مدارس در دست تعمیر بود که دهم مهرماه امسال به آموزش و پرورش استان تحویل داده خواهد شد.

وی اجرای این طرح‌ها را با هدف تامین فضای ایمن و استاندارد آموزشی و در قالب طرح ملی توسعه عدالت آموزشی عنوان کرد.

مدیر کل نوسازی مدارس استان در خصوص مدرسه شهید براتی اهواز عنوان کرد: دانش‌آموزان این مدرسه حدود پنج سال بدون دریافت مجوز از اداره کل نوسازی مدارس استان تخلیه و بدون استفاده مانده بود که در قالب طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی بازسازی شد.

وی ادامه داد: این مدرسه طی هفته جاری برای حضور دانش‌آموزان آماده استفاده خواهد بود.

سعیدی‌پور در خصوص مدرسه سردار شریفی اهواز نیز عنوان کرد: مدرسه نیازمند توسعه شبکه برق بود که روال اداری این موضوع انجام پذیرفت و تا ۲ هفته آینده مشکل انشعاب این مدرسه رفع و دانش آموزان به مدرسه خود بازخواهند گشت.