افتتاح طرح اضطراری تقویت خط انتقال آب شهرستان فسا
پروژه اضطراری تقویت خط انتقال آب فسا با حضور مدیران ارشد وزارت نیرو افتتاح شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با هفته دفاع مقدس و با حضور مسئولان ملی و استانی، پروژه افزایش ظرفیت خط انتقال آب شرب به شهر فسا با هدف تأمین پایدار آب و مقابله با تنش آبی در جنوب فارس به بهرهبرداری رسید .
در این مراسم، سیاوش بدری رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس با اشاره به مشکلات تأمین آب شرب پایدار در شهرستان فسا طی سال گذشته، اجرای پروژههای مقابله با تنش آبی را ضروری دانست.
وی همچنین یادآور شد: بخشی از طرحهای تأمین آب شهرستانهای فسا و جهرم در اسفندماه سال گذشته با حضور وزیر نیرو افتتاح و در ادامه این اقدامات، پروژه اضطراری افزایش ظرفیت خط انتقال آب به فسا اجرا شد.
وی ارزش روز این پروژه را بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و آن را گامی مهم در مسیر تأمین پایدار آب شرب این شهر دانست .