



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس و در راستای فعالیت‌های عام‌المنفعه اصناف، رزمایش بزرگ «طرح یک کاسب، یک دانش آموز» با محوریت سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس و با مشارکت اتحادیه‌های صنفی شهرستان شیراز در محل اتاق اصناف مرکز استان فارس کلید خورد .

حجت جوانمردی رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس در خصوص مشارکت اصناف در طرح «یک کاسب، یک دانش آموز» اظهار داشت: اگر هرکدام از اصناف ما یک دانش آموز نیازمند را مورد حمایت مالی قرار دهد، دیگر هیچ دانش آموزی به خاطر مشکلات مالی ترک تحصیل نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در قالب این طرح که تا نیمه مهرماه ادامه دارد ۱۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر میان دانش آموزان نیازمند شیراز توزیع می‌شود.