معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای طرح سرشماری زنبورستانهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: با مشارکت و همکاری ۲۴۸ نفر کارشناس پهنه در ۳۵ مرکز جهاد کشاورزی دهستانهای استان همزمان با سراسر کشور از پنجم تا هفدهم مهرماه طرح سرشماری زنبورستانهای استان اجرا میشود.
سید امین اله آقاشیری اشتغالزایی با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد یکی از قطبهای تولید عسل در جنوب کشور است، افزود: براساس آمار سال گذشته ۲ هزار ۷۰۰ زنبورستان با ۲۱۵ هزار کندو در استان وجود دارد.
آقاشیری تعداد اشتغالزایی این زنبورستانها را سه هزار و ۳۰۰ نفر اعلام کرد و ادامه داد: پیش بینی میشود امسال بیش از هزار و ۵۰۰ تن عسل از زنبورستانهای استان برداشت شود.
وی از زنبورداران استان درخواست کرد در مدت سرشماری زنبورستانها ضمن همکاری با کارشناسان جهاد کشاورزی از جابجایی و کوچ کندوها اجتناب کنند.