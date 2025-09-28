به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در این جلسه با اشاره به این که میزان صادرات شش ماهه نخست امسال در آذربایجان غربی شش و هفت دهم میلیارد دلار بوده است گفت: با ظرفیت‌هایی که استان دارد این میزان صادرات قابل افزایش است.

افشار فتح الهی افزود: اعتبارسنجی خریداران خارجی برای فعالان اقتصادی و تعیین حد مجاز خریداران خارجی، صدور انواع ضمانت نامه‌ها برای کمک به تولید کنندگان و صادر کنندگان و تامین نیاز اولیه واحد‌های تولیدی و تامین خدمات فنی و مهندسی برای واحد‌های تولیدی سه ماموریت مهم صندوق ضمانت صادرات ایران به شمار می‌آید.

او تاکید کرد: اتاق بازرگانی ارومیه نخستین اتاق بازرگانی استان‌های مرزی کشور است که نمایندگی این صندوق در آن ایجاد می‌شود.