عملیات فنی و اطلاعاتی سپاه شهدای آذربایجانغربی منجر به کشف مواد منفجره و دستگیری عامل انفجار بمب صوتی در آموزش و پرورش استان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه شهدای آذربایجانغربی در اطلاعیهای اعلام کرد: عامل انفجار بمب صوتی در ساختمان آموزش و پرورش استان توسط پاسداران گمنام امام زمان (ع) سازمان اطلاعات سپاه شهدای آذربایجانغربی دستگیر شد.
این موفقیت اطلاعاتی در پی اشراف کامل اطلاعاتی و همکاری گسترده شبکه اطلاعاتی بسیج و انجام عملیات فنی و تخصصی بهدست آمد. در بازرسی از مخفیگاه متهم، مقادیری مواد منفجره و بمبهای صوتی کشف و ضبط شده است.
متهم تحت نظر بازپرس ویژه رسیدگی به این پرونده قرار دارد و تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن ابعاد بیشتر این اقدام خرابکارانه همچنان در جریان است.