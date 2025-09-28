به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۶ شهریور را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های چین

شینهوا

- بازگشت سود صنعتی چین به رشد در هشت ماه نخست

- استراتژی جدید چین برای استفاده از منابع دریایی

- ایران، آمریکا و اروپا را به عنوان ناقض توافق هسته‌ای معرفی کرد

- تعهد تازه چین به عنوان سهم عمده‌ای در اقدام جهانی آب و هوا مورد ستایش قرار گرفت

- تکمیل راه آهن مرزی، چین و روسیه

- تجارت دیجیتال جهانی با رشد قوی به ۷.۲۳ تریلیون دلار رسید

- ابراز تاسف عمیق چین از عدم تمدید توافق هسته‌ای ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل

- حمایت مقام ارشد امنیتی ایران از نزدیک شدن حزب الله به عربستان در بیروت

- ایران سفیران خود از فرانسه، بریتانیا، آلمان را فراخواند

گلوبال تایمز

- با شروع روز ملی و تعطیلات جشنواره نیمه پاییز، چین برای تعطیلات هشت روزه آماده می‌شود

- دفاع نخست وزیر چین در سازمان ملل از چندجانبه گرایی

- سهم ملموس چین در اقدام اقلیمی

- چالش‌های جدید بخش فناوری اطلاعات هند در دوران رونق هوش مصنوعی

- آغاز دوباره تیراندازی در مرز کامبوج و تایلند

- بیست و هشت نفر روز شنبه در حادثه انفجار گاز در کره جنوبی زخمی شدند

- هزاران نفر به سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل در نیویورک اعتراض کردند

سی جی تی ان

- پایان دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم جاده ابریشم در فوجو

- ابراز تاسف عمیق چین از عدم تصویب پیش‌نویس قطعنامه تعویق تحریم‌های ایران توسط شورای امنیت

- سخنرانی نخست وزیر چین در مجمع عمومی سازمان ملل / تأکید بر اهمیت ابتکار حکمرانی جهانی

- چین با صادرات ۷۹۳.۷ میلیارد دلاری، پیشگام تنوع‌بخشی به تجارت دیجیتال جهانی شد

- هفته ادبیات آنلاین بین‌المللی چین سال ۲۰۲۵ در شهر هانگ‌جو آغاز شد

- انتقاد وزیر خارجه ایران از رویکرد دوگانه آمریکا و اروپا در مساله هسته‌ای

- پزشکیان: ایران از NPT خارج نخواهد شد

- روسیه و ایران موافقتنامه ۲۵ میلیارد دلاری برای ساخت ۴ نیروگاه هسته‌ای در ایران امضا کردند

- هدف‌گذاری چین برای رشد ۵ درصدی پتروشیمی در بازه ۲۰۲۶-۲۰۲۵

- سازمان ملل «مکانیسم گفت‌وگوی جهانی در حوزه مدیریت هوش مصنوعی» را راه‌اندازی کرد

چاینا دیلی

- سین کیانگ بیابان‌ها را به معدن طلا انرژی‌های تجدید پذیر تبدیل می‌کند

- انتقاد ایران از آمریکا و اروپا برای بازگشت تحریم‌های توافق هسته‌ای

- استقبال کارشناسان از طرح جدید آب و هوایی چین

- یونسکو ۲۶ ذخیره جدید زیست کره، از جمله ۲ ذخیره در تجارت چین را به فهرست خود اضافه کرد

- نخست وزیر چین خواستار تلاش برای افزایش روابط چین و آمریکا شد

روزنامه مردم

- چین داخلی سازی استاندارد خود را تسریع می‌کند

- افزایش "گردشگری هوشمند" در چین

- تاکید نخست وزی چین بر کاهش تنش‌ها بین چین و آمریکا در عصر جدید

- ایجاد شغل شهری در چین از سال ۲۰۲۱ از اهداف تعیین شده فراتر رفته است

- چین صندوق سرمایه گذاری هوش مصنوعی را راه اندازی کرد