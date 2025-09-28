پخش زنده
امروز: -
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۶ شهریور را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای چین
شینهوا
- بازگشت سود صنعتی چین به رشد در هشت ماه نخست
- استراتژی جدید چین برای استفاده از منابع دریایی
- ایران، آمریکا و اروپا را به عنوان ناقض توافق هستهای معرفی کرد
- تعهد تازه چین به عنوان سهم عمدهای در اقدام جهانی آب و هوا مورد ستایش قرار گرفت
- تکمیل راه آهن مرزی، چین و روسیه
- تجارت دیجیتال جهانی با رشد قوی به ۷.۲۳ تریلیون دلار رسید
- ابراز تاسف عمیق چین از عدم تمدید توافق هستهای ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل
- حمایت مقام ارشد امنیتی ایران از نزدیک شدن حزب الله به عربستان در بیروت
- ایران سفیران خود از فرانسه، بریتانیا، آلمان را فراخواند
گلوبال تایمز
- با شروع روز ملی و تعطیلات جشنواره نیمه پاییز، چین برای تعطیلات هشت روزه آماده میشود
- دفاع نخست وزیر چین در سازمان ملل از چندجانبه گرایی
- سهم ملموس چین در اقدام اقلیمی
- چالشهای جدید بخش فناوری اطلاعات هند در دوران رونق هوش مصنوعی
- آغاز دوباره تیراندازی در مرز کامبوج و تایلند
- بیست و هشت نفر روز شنبه در حادثه انفجار گاز در کره جنوبی زخمی شدند
- هزاران نفر به سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل در نیویورک اعتراض کردند
سی جی تی ان
- پایان دوازدهمین جشنواره بینالمللی فیلم جاده ابریشم در فوجو
- ابراز تاسف عمیق چین از عدم تصویب پیشنویس قطعنامه تعویق تحریمهای ایران توسط شورای امنیت
- سخنرانی نخست وزیر چین در مجمع عمومی سازمان ملل / تأکید بر اهمیت ابتکار حکمرانی جهانی
- چین با صادرات ۷۹۳.۷ میلیارد دلاری، پیشگام تنوعبخشی به تجارت دیجیتال جهانی شد
- هفته ادبیات آنلاین بینالمللی چین سال ۲۰۲۵ در شهر هانگجو آغاز شد
- انتقاد وزیر خارجه ایران از رویکرد دوگانه آمریکا و اروپا در مساله هستهای
- پزشکیان: ایران از NPT خارج نخواهد شد
- روسیه و ایران موافقتنامه ۲۵ میلیارد دلاری برای ساخت ۴ نیروگاه هستهای در ایران امضا کردند
- هدفگذاری چین برای رشد ۵ درصدی پتروشیمی در بازه ۲۰۲۶-۲۰۲۵
- سازمان ملل «مکانیسم گفتوگوی جهانی در حوزه مدیریت هوش مصنوعی» را راهاندازی کرد
چاینا دیلی
- سین کیانگ بیابانها را به معدن طلا انرژیهای تجدید پذیر تبدیل میکند
- انتقاد ایران از آمریکا و اروپا برای بازگشت تحریمهای توافق هستهای
- استقبال کارشناسان از طرح جدید آب و هوایی چین
- یونسکو ۲۶ ذخیره جدید زیست کره، از جمله ۲ ذخیره در تجارت چین را به فهرست خود اضافه کرد
- نخست وزیر چین خواستار تلاش برای افزایش روابط چین و آمریکا شد
روزنامه مردم
- چین داخلی سازی استاندارد خود را تسریع میکند
- افزایش "گردشگری هوشمند" در چین
- تاکید نخست وزی چین بر کاهش تنشها بین چین و آمریکا در عصر جدید
- ایجاد شغل شهری در چین از سال ۲۰۲۱ از اهداف تعیین شده فراتر رفته است
- چین صندوق سرمایه گذاری هوش مصنوعی را راه اندازی کرد