به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛سرهنگ پرویز رضایی‌نسب گفت: این تصادف که دیروز در کیلومتر ۲۰ جاده آشخانه_چمن بید رخ داد به دلیل انحراف به چپ خودروی پژو ۲۰۷ و تغییر مسیر کامیونت اتفاق افتاده که منجر به فوت راننده ۲۰۷ و مجروح شدن رانندگان خودرو‌های سمند و ایسوزو شد.

وی افزود: با توجه به دو طرفه بودن این مسیر، هرگونه انحراف به چپ می‌تواند منجر به یک تصادف و به خطر افتادن جان شهروندان عزیز شود لذا از همه رانندگان عزیز می‌خواهیم تا نهایت دقت را در این مسیر داشته باشند و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.