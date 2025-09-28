پخش زنده
امروز: -
معاون عملیات پلیس راه استان از تصادف شدید بین سه خودروی کامیونت ایسوزو، سمند و پژو در جاده آشخانه – چمن بید ۲۰۷ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛سرهنگ پرویز رضایینسب گفت: این تصادف که دیروز در کیلومتر ۲۰ جاده آشخانه_چمن بید رخ داد به دلیل انحراف به چپ خودروی پژو ۲۰۷ و تغییر مسیر کامیونت اتفاق افتاده که منجر به فوت راننده ۲۰۷ و مجروح شدن رانندگان خودروهای سمند و ایسوزو شد.
وی افزود: با توجه به دو طرفه بودن این مسیر، هرگونه انحراف به چپ میتواند منجر به یک تصادف و به خطر افتادن جان شهروندان عزیز شود لذا از همه رانندگان عزیز میخواهیم تا نهایت دقت را در این مسیر داشته باشند و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.