رئیس آموزش و پرورش گتوند از آغاز عملیات ساخت دبستان ۱۲ کلاسه دهخدا در شهر جنتمکان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد زادهمحمد با اشاره به آغاز عملیات ساخت دبستان ۱۲ کلاسه دهخدا در شهر جنتمکان، گفت: این دبستان از مدارس فرسوده و خطرساز این شهر بوده که با پیگیریهای سادات ابراهیمی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادارهکل نوسازی مدارس خوزستان و همراهی مجمع خیرین مدرسهساز شهرستان گتوند در فهرست طرحهای مدرسهسازی سال ۱۴۰۴ قرار گرفت.
وی افزود: پیشبینی میشود با تخصیص اعتبارات لازم، عملیات اجرایی دو طرح مدرسهسازی دیگر نیز با حمایت خیرین و ادارهکل نوسازی مدارس خوزستان تا پایان سال ۱۴۰۴ در این شهرستان آغاز شود.
زادهمحمد با اشاره به جمعیت ۱۵ هزار نفری دانشآموزی در گتوند و فعالیت ۹۰ فضای آموزشی، ادامه داد: گتوند در مهرماه ۱۴۰۴ همچون سالهای گذشته میزبان دانشآموزان بوده و با توجه به رتبه نخست آموزشی این شهرستان در استان خوزستان، انتظار میرود با تلاش مسئولان سایر مدارس فرسوده نیز بازسازی و در اختیار آیندهسازان این دیار قرار گیرد.